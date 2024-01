Einfamilienhaus in Leggia in Brand: Kind bemerkte es und weckte die Familie auf

In Leggia geriet ein Einfamilienhaus in der Nacht auf Freitag in Brand. Das Kind der siebenköpfigen Familie erwachte, bemerkte den Brand und weckte die weiteren Familienmitglieder auf, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Diese verliessen umgehend das Haus und alarmierten um 0.40 Uhr die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden.

Die Feuerwehr Bassa Mesolcina rückte mit ihren Einsatzkräften an den Brandort aus und wurde von der hinzugezogenen Feuerwehr Calanca unterstützt. Nach den Löscharbeiten stellten sie um 5 Uhr eine Brandwache. Insbesondere Dachbereiche und Wände wurden teils total beschädigt. Der Schaden beträgt rund Hunderttausend Franken. Die Familie konnte bei Bekannten in Leggia untergebracht werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die Brandursache. (red)