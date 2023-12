Zwei Freerider von Lawine in der Lenzerheide mitgerissen

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass mehrere Gruppen von Freeridern abseits der markierten Piste am Samstagvormittag am Rothorn Gipfel den Goldgräber-Couloir befahren haben. Um kurz nach halb elf sei bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Lawinenniedergang im Gebiet Weisshorn eingegangen. «Unverzüglich rückte ein Aufgebot der Pistenrettung Bergbahnen Lenzerheide, die Rega und die Kantonspolizei Graubünden zur Unfallstelle aus», heisst es in der Mitteilung weiter. Angehörige der Pistenrettung konnten gemäss Mitteilung auf dem Lawinenkegel zwei verletzte Personen vorfinden. Eine teilverschüttete Sportlerin sei bereits durch die anderen Beteiligten aus der Lawine geborgen worden. Die Frau wurde mit der Rega Crew ins Kantonspital Chur überflogen. Ein Mann zog sich eine Schnittwunde zu und habe sich selbstständig in medizinischer Behandlung begeben. (red)