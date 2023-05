Töfffahrer bei Selbstunfall verletzt

Am Sonntag gegen 13 Uhr war ein 25-jähriger Töfffahrer unterwegs auf der Albulapassstrasse in Richtung Engadin. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, rutschte der Töfffahrer kurz oberhalb vor La-Punt – Chamues-ch in einer Rechtskurze aus. Er kam auf der Fahrbahn zu Fall und verletzte sich dabei.

Nach einer Erstversorgung vor Ort mit einer Ambulanz der Rettung Oberengadin wurde er ins Spital Samedan gebracht. Der genaue Unfallhergang wird laut der Kantonspolizei abgeklärt. (red)