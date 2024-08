Zeugenaufruf: 26-jähriger Töfffahrer stürzt in Davos

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Samstagabend kurz vor 18 Uhr auf der Kantonsstrasse von Davos Schmitten kommend in Richtung Davos Wiesen zu einem Selbstunfall mit einem Töff gekommen. Ausgangs einer Linkskurve, Höhe Tieftobel habe ein 26-jähriger Fahrer die Herrschaft über sein Töff verloren und stürzte.

«Vor Ort wurde er vom Rettungsdienst Davos medizinisch versorgt und mit mittelschweren Verletzungen mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen», heisst es weiter. (red)