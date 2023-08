17-jähriger Töfffahrer verunfallt in Maienfeld

Ein 17-Jähriger war am Donnerstag nach 20 Uhr als erster einer kleinen Töffgruppe von der St. Luzisteig kommend in Richtung Maienfeld unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, verlor er in einer Rechtskurve die Herrschaft über seinen Töff, stürzte und schlitterte über die Gegenfahrbahn in ein Wiesenbord.

Angehörige der Armee fuhren dazu und leisteten Erste Hilfe, wie es weiter heisst. Sie sicherten die Unfallstelle ab und regelten bis zum Eintreffen der Polizei den Verkehr. Ein Team der Rettung Chur brachte den verletzten Töfffahrer ins Kantonsspital Graubünden. Der Töff musste abgeschleppt werden. (red)