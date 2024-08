Pontresina: Töff- und Autofahrer kollidieren während Überholmanöver

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, ist es am Samstagvormittag kurz nach 10.30 Uhr auf der Berninastrasse H29 von Pontresina kommend in Richtung Bernina Hospiz zu einer Kollision zwischen einem 48-jährigen Autofahrer und einem 58-jährigen Töfffahrer gekommen.

Höhe Pro Nuov habe der Autofahrer zum Überholen eines in die gleiche Richtung fahrenden Personenwagens angesetzt, während zeitgleich der Töfffahrer beabsichtigt habe, den 48-jährigen Autofahrer zu überholen. «Es kam zur seitlichen Kollision zwischen dem Motorrad und dem ausscherenden Fahrzeug, wodurch das Motorrad nach links abgedrängt wurde und der Motorradfahrer zu Fall kam», heisst es in der Mitteilung weiter.

Anwesende Verkehrsteilnehmende haben bis zum Eintreffen der Ambulanz Erste Hilfe beim mittelschwer verletzten Töfffahrer geleistet. Ein Team der Rettung Oberengadin habe den Verletzten anschliessend ins Spital nach Samedan transportiert. (red)