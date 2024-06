Verkehrsunfall im Churer Stadtzentrum

Am Dienstag kurz vor 15.30 ist eine 54-jährige Autofahrerin von der Gürtelstrasse in die Masanserstrasse eingebogen. Wie die Stadtpolizei Chur schreibt, für zeitgleich eine 71-jährige Autofahrerin auf der Masanserstrasse Richtung Stadtzentrum, worauf es zur Kollision kam. Die Fahrzeuglenkerinnen, sowie die Mitfahrenden blieben unverletzt. An beiden Personenwagen entstand hoher Sachschaden. Die Stadtpolizei Chur klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)