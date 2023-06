Auto fährt bei Baustellenampel auf Töff auf

Auf der Oberalpstrasse in Trin kam es am Sonntag um 23.15 Uhr zu einer Kollision. Ein 71-jähriger Töfffahrer hielt vor der roten Baustellenampel im Bereich Val Maliens an. Nach kurzer Wartezeit fuhr ein Auto auf ihn auf. Der 71-Jährige stürzte und geriet unter den Töff, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der Töfffahrer wurde leicht verletzt und ein Rettungswagen der Rettung Chur wurde zur Unfallstelle aufgeboten.

Die Kantonspolizei Graubünden bittet Personen, die Aussagen zum Unfall machen können, sich beim Polizeiposten in Ilanz zu melden. Dies unter der Nummer 081 257 64 80. (red)