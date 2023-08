Auto fährt Kind auf Fussgängerstreifen in Landquart an

Um 9.15 Uhr am Montag fuhr ein 64-jähriger Autofahrer einen Jungen auf der Schulstrasse in Landquart an, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Beim Fussgängerstreifen auf der Höhe des Forums habe eine Frau mit zwei Kindern die Strasse überqueren wollen. Der 3-Jährige sei über den Fussgängerstreifen gelaufen und dabei vom Auto, das in Richtung Igis fuhr, erfasst worden. Wie die Polizei weiter schreibt, musste der Junge mit schweren Kopfverletzungen mit dem Krankenwagen ins Kantonsspital Chur gebracht werden. Die Polizei kläre den Unfallhergang. (red)