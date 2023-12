Totalschäden nach Verkehrsunfällen in Zuoz und Davos

In Zuoz ist es am Mittwochmorgen zu einer Kollision zwischen zwei Autos bei der Kreuzung Resgia gekommen. Dabei wurde ein Auto total beschädigt, am anderen entstand ein Sachschaden von über 5000 Franken, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Ein 70-jähriger Autofahrer fuhr auf der Engadinerstrasse von Zernez Richtung St. Moritz, als bei der Kreuzung Resgia bei Zuoz ein 44-Jähriger mit seinem Auto auf ebendiese Strasse in dieselbe Richtung einbiegen wollte. Dabei kam es zu einer Kollision. Das Auto des 70-Jährigen kam total beschädigt auf der Einspurstrecke der Gegenfahrspur zum Stillstand.

Selbstunfall in Davos

In Davos hat sich am Mittwochmittag auf der Flüelapassstrasse ein Selbstunfall ereignet. Das Auto einer 36-Jährigen kam bei der Örtlichkeit Bedra ins Schleudern, überquerte die Gegenfahrbahn, prallte in eine Schneemauer und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Bei beiden Unfällen wurden keine Personen verletzt. (red)