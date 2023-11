Klosters: Frontalkollision auf schneebedeckter Strasse

Am Freitagnachmittag kurz vor 15.15 Uhr fuhr eine 42-jährige Autofahrerin mit ihrer 2-jährigen Tochter mit ihrem Auto aufwärts auf der Prättigauerstrasse von Landquart in Richtung Davos. Gleichzeitig fuhr eine 31-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto abwärts von Davos in Richtung Landquart, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Unterhalb vom alten Kehricht rutschte die abwärts Fahrende auf der schneebedeckten Strasse in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto der aufwärts Fahrenden. Nach den ersten medizinischen Versorgungen vor Ort, wurde die bergwärts fahrende zusammen mit ihrer Tochter zwecks genauerer Kontrolle mit dem Rettungsdienst ins Spital nach Davos gebracht. Bei der Kontrolle im Spital konnten keine Verletzungen diagnostiziert werden, worauf beide das Spital gleichentags wieder verlassen konnten, heisst es.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme wechselseitig befahrbar. Beide Autos mussten durch den Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben. (red)