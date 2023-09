Feuerwehreinsatz wegen Mottbrands in Klosters Dorf

Am Freitagabend hat sich in Klosters Dorf gegen 19 Uhr ein Kaminmottbrand in einem Berggasthaus ereignet. In der Folge musste die Stützpunktfeuerwehr Klosters-Serneus ausrücken, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden, wie es weiter heisst. Zudem wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (red)