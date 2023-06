Auto kollidiert in Chur mit Stadtbus

Am Mittwoch kollidierte in Chur ein Auto mit einem Stadtbus. Der 60-jährige Stadtbuschauffeur war kurz vor Mittag auf der Kasernenstrasse stadtauswärts unterwegs. Gleichzeitig bog ein 40-jähriger Autofahrer vom Kornquaderweg links in die Kasernenstrasse ein. Wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Chur heisst, kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich-frontal.

Der Chauffeur und die Passagiere im Stadtbus blieben unverletzt. Laut Stadtpolizei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. (red)