Lernfahrer stürzt in Davos mit dem Töff

Am Sonntagnachmittag stürzte ein Lernfahrer in Davos Wiesen mit seinem Töff. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, fuhr er kurz vor 17.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Davos Wiesen in Richtung Landwassertunnel. Nach der Örtlichkeit Schluocht stürzte er in einer Linkskurve, prallte an die Leitplanke und blieb verletzt liegen.

Ein Team des Rettungsdienstes Davos nahm die ersten medizinischen Massnahmen vor und zog die Rega hinzu. Laut Mitteilung flog die Rega den Verunfallten ins Kantonsspital Graubünden nach Chur, wo sich seine Verletzungen als nicht so gravierend herausstellten. (red)