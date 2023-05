Maienfeld: Katze springt vor Motorrad

Ein 54-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 14.50 Uhr auf der Hauptstrasse in Maienfeld innerorts in Richtung Landquart, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Auf Höhe der Garage Kunz sprang ihm eine Katze vor sein Motorrad. Der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei, heisst es weiter. Der Fahrer wurde mit der Ambulanz der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Die Katze verstarb vor Ort. (red)