Verlorenes Rad verursacht mehrere Kollisionen im Tunnel Küblis

Am Samstag haben sich auf der Nationalstrasse im Tunnel Küblis mehrere Unfälle ereignet. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden fuhr ein Auto mit angekuppeltem Zweiachsanhänger gegen 12.30 Uhr im Tunnel von Klosters kommend in Richtung Landquart. Ausgangs vom Tunnel löste sich aus noch ungeklärten Gründen linksseitig am Anhänger ein Rad der zweiten Achse.

In der Folge schleuderte das Rad im Eingangsbereich des Tunnels unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Rad gegen ein korrekt entgegenkommendes Auto, wie es weiter heisst.

Aufwändige Bergungs- und Räumungsarbeiten

Nach dem Aufprall rollte das Rad laut Kantonspolizei unkontrolliert im Tunnel weiter, weshalb es zu einer Auffahrkollision zwischen zwei weiteren Autos kam, die in Richtung Landquart unterwegs waren. An den drei Autos, die direkt an den Kollisionen beteiligt waren, entstand erheblicher Sachschaden. Zudem verletzte sich eine Person leicht.

Während der dreistündigen Arbeiten auf der Unfallstelle musste das Tunnel Küblis komplett gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet, wie es heisst. Vor Ort standen neben der Kantonspolizei Graubünden, ein Abschleppdienst, die Stützpunktfeuerwehr Mittelprättigau sowie die Feuerwehr Klosters im Einsatz. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben. (red)