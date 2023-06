Zwei Unfälle am Oberalppass

Am Dienstagmorgen um 5.10 Uhr fuhr ein 38-jähriger Autofahrer von Sedrun in Richtung Tschamut, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Der Fahrer und seine zwei Kollegen prallten in eine Stützmauer auf der rechten Strassenseite und kippten auf die linke Seite. Das Auto schlitterte auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer habe sich Verletzungen zugezogen, die ambulant behandelt werden konnten, heisst es weiter. Die genaueren Umstände werden zurzeit von der Kantonspolizei Graubünden geklärt.