Streifkollision in Landquart: Autofahrer kollidiert mit anderem Auto und fährt weiter

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden ereignete sich der Unfall am Freitagmorgen in Landquart. Ein grauer VW Golf mit Schweizer Kennzeichen und ein roter Mazda mit polnischem Kennzeichen fuhren gegen 10.15 Uhr auf der Südspur der Autobahn A13 von Landquart in Richtung Chur.

Vor dem Rastplatz Apfelwuhr kollidierten der auf der Überholspur fahrende Mazda und der auf der Normalspur fahrende VW Golf seitlich miteinander. Der Fahrer des grauen Autos fuhr in der Folge auf den Rastplatz Apfelwuhr. Das polnische Auto fuhr jedoch weiter, wie es heisst.

Durch Hinweise in San Benardino angehalten

Drei junge Männer beobachteten laut Mitteilung den Unfall und fuhren ebenfalls auf den Rastplatz, um dem Autofahrer des VW Golfs Angaben zum polnischen Auto zu machen. Aufgrund dieser Angaben konnte anschliessend eine Patrouille der Kantonspolizei Graubünden das polnische Fahrzeug in San Bernardino anhalten. (red)

Zeugenaufruf

Die Bündner Polizei bittet die drei Männer sowie weitere Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich beim Verkehrsstützpunkt Mitte in Thusis oder telefonisch unter 081 632 54 54 zu melden.