Unfall in Campascio: Zwei Überholmanöver enden in Kollision

Am frühen Freitagmorgen ereignete sich in Campascio ein Unfall. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Eine 54-jährige Autofahrerin fuhr gegen 6.30 Uhr von Italien kommend über die Berninastrasse in Richtung Poschiavo. Hinter ihr folgte ein 61-jähriger Autofahrer und anschliessend ein 52-jähriger Autofahrer. Letzterer begann auf einer Geraden die beiden Autos vor ihm zu überholen. Als er sich auf gleicher Höhe mit dem Auto des 61-Jährigen befand, scherte dieser laut Mitteilung ebenfalls für ein Überholmanöver auf die Gegenfahrbahn.

Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Autos, wie es weiter heisst. Das Auto des 61-Jährigen kollidierte dabei zusätzlich mit dem Auto der 54-Jährigen. Aufgrund dieser Kollision kippte das Auto der Frau auf die Seite und blieb zwischen den beiden anderen Fahrzeugen liegen.