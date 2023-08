Unfall in Pian San Giacomo: Töfffahrerin will überholen und kollidiert mit Auto

Am Mittwochmorgen hat sich in Pian San Giacomo ein Unfall ereignet. Kurz nach 10 Uhr begann eine 19-jährige Töfffahrerin während der Bergfahrt über die A13 in Richtung San Bernardino ein Überholmanöver, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst.

Beim Überholen kam es zu einer Kollision mit einem ebenfalls bergwärts fahrenden 55-jährigen Autofahrer, welcher bereits am Überholen war. In der Folge stürzte die Töfffahrerin und verletzte sich leicht an beiden Beinen. Ein Team der Ambulanza Moesano überführte sie ins Spital nach Bellinzona, wie es weiter heisst. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab. (red)