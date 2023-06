Unfall in Brusio: Lieferwagen kippt auf die Seite

Am Freitagabend ist es in Brusio zu einem Unfall gekommen. Dies schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Lieferwagen auf der Berninastrasse von Brusio herkommend Richtung Campascio.

Auf einem geraden Streckenabschnitt geriet er über den rechten Strassenrand hinaus auf eine angrenzende Stützmauer. Dadurch wurde der Lieferwagen rechtsseitig angehoben, kippte zur Seite und kam schliesslich auf der rechten Fahrbahnhälfte zum Stillstand.

Der 42-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. Das erheblich beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache und den genauen Unfallhergang ab. (red)