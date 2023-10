Forcola di Livigno: Heftige Frontalkollision fordert drei Verletzte

Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen auf der Forcola-di-Livigno-Strasse. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr gegen 09.30 Uhr von Livigno kommend talwärts Richtung La Motta. Zur gleichen Zeit war ein 68-Jähriger mit seinem Auto bergwärts in der Gegenrichtung unterwegs. Laut Kantonspolizei kam es kurz vor dem Zollamt La Motta aus noch nicht geklärten Gründen zu einer heftigen Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Dabei verletzten sich drei Personen. Zwei davon mittelschwer, wie es weiter heisst. Sie wurden nach der ersten notfallmedizinischen Versorgung am Unfallort mit je einem Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur und ins Spital nach Samedan geflogen. Ein Leichtverletzter begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Komplette Strassensperrung für zwei Stunden

Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge seien abgeschleppt worden, heisst es in der Mitteilung. Wegen der Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die Forcola-di-Livigno-Strasse für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt den genauen Unfallhergang. (red)