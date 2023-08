Zeugen nach Unfall mit Fahrerflucht gesucht

Eine 15-jährige Velofahrerin war am Mittwochabend um 21 Uhr auf dem Adlerweg zur Dreibündenstrasse in Chur unterwegs. Gleichzeitig fuhr ihr ein weisser Mercedes entgegen, der von der Dreibündenstrasse nach links in den Adlerweg einbog. Dabei kam es zu einer Streifkollision, bei dem die Velofahrerin stürzte. Dies gab die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung vom Donnerstag bekannt.

Der Fahrer habe kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren. Die leicht verletzte Velofahrerin ging anschliessend mit ihren Eltern ins Kantonsspital Graubünden. Die Stadtpolizei Chur bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere den Fahrer des weissen Mercedes, sich telefonisch auf der Nummer 081 254 53 00 zu melden. (red)