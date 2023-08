Fahrzeug auf dem Bernina vollständig ausgebrannt

Ein Ehepaar ist am Donnerstag gegen 11 Uhr mit ihrem Auto von Poschiavo in Richtung Engadin gefahren. «Um Fotos zu machen, hielt der 63-Jährige auf einem Ausstellplatz auf der Passhöhe an», schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.

Kurz nachdem das Paar das Auto verlassen hatte, stellen sie Flammen beim Fahrzeug fest. Ein Lastwagenchauffeur versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen. Trotz des Versuches sowie dem raschen Löscheinsatz der beiden Feuerwehren aus Poschiavo und Pontresina, brannte das Auto vollständig aus. Das Ehepaar blieb unverletzt.