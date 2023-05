Feuer in Susch: Mottbrand zerstört Föhren und Weideland

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Graubünden erhielt am Samstag kurz nach 12 Uhr die Meldung, dass auf der Flüelapass-Südseite Wiesland in Brand geraten sei. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, stellten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Zernez vor Ort fest, dass das Feuer in steilem Gelände ausgebrochen war. Damit es besser bekämpft werden konnte, wurde die Heli Bernina zur Unterstützung aufgeboten.

Es gelang, das Feuer zu löschen, wie es heisst. Insgesamt seien 20 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen und keine Personen verletzt worden. Die Brandursache wird nun abgeklärt. (red)