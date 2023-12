Auto fährt Frau auf dem Zebrastreifen an

Kurz nach 17 Uhr am Sonntag ist es auf der Churer Gürtelstrasse in der Tempo-30-Zone zu einem Unfall gekommen. Laut der Stadtpolizei Chur war ein 39-jähriger Autofahrer in Richtung Wiesentalstrasse unterwegs. Gleichzeitig betrat eine 49-jährige Frau den Fussgängerstreifen auf der Höhe der Bahnhofunterführung, weil sie die Strasse Richtung Rheinquartier überqueren wollte. Das Auto erfasste die Fussgängerin.

Die Rettung Chur brachte die Frau mit unbestimmten Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden. Das Auto wurde leicht beschädigt. (red)