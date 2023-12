Auto gerät auf der Autobahn A13 bei Zizers ins Schleudern

Die 33-Jährige fuhr um 18.50 Uhr auf der Nordspur der Autobahn A13 in Richtung Landquart. Das schreibt die Bündner Polizei in einer Mitteilung. Gemäss ersten Erkenntnissen geriet ihr Auto in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Unmittelbar nach dem Unfall sei der Strassenunterhaltsdienst dazu gefahren und habe die Unfallstelle abgesichert. Die Rettung Chur betreute die leicht verletzte Frau und transportierte sie ins Kantonsspital Graubünden, wie es weiter heisst. Nachdem die Kantonspolizei Graubünden den Verkehr bis kurz vor 20 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt hatte, konnte sie die Autobahn wieder freigeben. (red)