Auto touchiert Leitplanke und kippt auf die Seite

Am Dienstagvormittag kurz nach 10.20 Uhr ist es auf der Oberalpstrasse bei Disentis zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Autofahrer fuhr Richtung Oberalppass und touchierte dabei in einer Linkskurve die rechtsseitige Leitplanke sowie eine Strassenlaterne. In der Folge kippte sein Auto auf die linke Seite, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung festhält. Passanten hätten den 66-Jährigen bergen können, ein Ambulanzteam der Rettung Surselva habe ihn zur Kontrolle ins Spital Ilanz überführt, schreibt die Polizei weiter. Auslaufendes Getriebeöl wurde von Einsatzkräften der Strassenrettung Feuerwehr Sursassiala gebunden. Weshalb es zu dem Unfall kam, klärt die Polizei nun ab. (red)