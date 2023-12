Einbruchserie in Graubünden: Tourist erbeutet mehrere tausend Franken

Ein Tourist hat eine lose Serie von Einbruch- und Einschleichdiebstählen in Graubünden verübt. Laut Kantonspolizei Graubünden startete die Serie an Silvester 2022 in St. Moritz. Der 38-Jährige erbeutete vor allem Bargeld. Dies im Wert von rund 3000 Franken.

Im Juli und September dieses Jahres erbeutete er zudem in Splügen und San Bernardino Bargeld, Wertgegenstände und Velos im Wert von über 30'000 Franken. Meist sei er in Hotels eingebrochen.

In der Westschweiz festgenommen

Der Mann wurde zur Festnahme ausgeschrieben und wurde schliesslich Ende November in der Westschweiz gefasst, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Er habe sich vor den Bündner Behörden geständig gezeigt, auch für zwei Fälle im Kanton Bern mit einem Deliktsbetrag von rund 75'000 Franken. Das Zwangsmassnahmengericht hat den Beschuldigten mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft versetzt. (red)