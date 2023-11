Misslungenes Wendemanöver unter Alkoholeinfluss: 59-Jährige muss Führerausweis abgeben

Kurz vor 10.30 Uhr meldete am Dienstagvormittag eine Privatperson der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden, dass in Rothenbrunnen ein Auto an einer Böschung zum Hinterrhein hänge. Eine Polizeipatrouille begab sich unverzüglich zum Unfallplatz, wie es in einer Mitteilung heisst. Kurz darauf sei auch die 59-jährige Automobilistin mit ihrem Mann eingetroffen. Gemäss Aussagen der Frau wollte sie das Auto auf dem Platz beim Feldweg wenden und geriet über den Platzrand hinaus. «Glücklicherweise sass das Auto auf der Böschungskante auf, wodurch es nicht weiter zurück in Richtung Hinterrhein abrutschen konnte», so die Polizei. Eine durchgeführte Atemalkoholprobe fiel positiv aus und der Führerausweis wurde der Frau auf der Stelle entzogen. Die Bergung des Fahrzeugs konnte am Mittag erfolgreich abgeschlossen werden. (red)