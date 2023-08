Ein Mann verunglückt beim Aufstieg auf den Ortstock tödlich

Am Sonntag wurde ein Berggänger im Gebiet der Seeplanggen im Bisisthal in der Gemeinde Muotathal tot aufgefunden. Der Verunfallte ist in steilem Gelände verunglückt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Der Mann dürfte am Samstag beim Aufstieg zum Ortstock oberhalb von Braunwald vom Weg abgekommen und in die Tiefe gestürzt sein. Die Leiche des Mannes wurde am Sonntag um 17.25 Uhr entdeckt. Ein Helikopter der Rettungsflugwacht konnte den Verunglückten bergen. Die Abklärungen zur Identität des Mannes sind im Gange. Neben der Kantonspolizei Schwyz und der Rega waren auch die Alpine Rettung Schweiz und ein Helikopter der Kantonspolizei Zürich im Einsatz. (kapo)