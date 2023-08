Mountainbiker kollidiert mit Auto in Davos und verletzt sich schwer

Während einer Sportveranstaltung wurde der Verkehr am Samstagmittag auf der Talstrasse durch einen Verkehrsassistenten geregelt, wie es in einer Mitteilung der Bündner Polizei heisst. Zwei Biker fuhren gegen 12.10 Uhr auf dieser Strasse in Richtung Davos Platz, wo sich das Ziel dieser Veranstaltung befand. Gleichzeitig fuhr ein 79- jähriger Autolenker von der Dischmastrasse kommend, auf die besagte Kreuzung zu.

In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision zwischen dem Auto und dem 47-jährigen Mountainbiker. Dieser wurde laut Mitteilung bei der Kollision schwer verletzt, vor Ort durch einen privat anwesenden Arzt betreut bis die Ambulanz ihn ins Spital Davos bringen konnte. Nach dem Unfall kam es auf der Talstrasse zu Verkehrsbehinderungen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)