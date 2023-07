Grossaufgebot an Einsatzkräften bei Pragg-Jenaz, weil unbekanntes Fahrzeug Öl verloren hat

Am Dienstagmorgen kam es im Prättigau zu einem Vorfall, bei dem laut Kantonspolizei Graubünden nur dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte der Umweltschaden in Grenzen gehalten werden konnte. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte auf der Nationalstrasse N28 in Pragg-Jenaz und der Kantonsstrasse nach Furna laufend Dieselöl verloren und die Strasse verschmutzt. Eine letzte Ölspur sei auf dem Werkhof der Gemeinde Furna festgestellt worden und auch beim Autobahnanschluss Landquart sei es zu einer Verschmutzung gekommen, so die Kantonspolizei.

Weil es regnete, gelang gemäss Mitteilung mit Öl verschmutztes Wasser in mehrere Meteorschächte. Diese mussten ausgesaugt und das Schmutzwasser entsorgt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die lenkende Person vom verursachenden Fahrzeug oder Personen, die Beobachtungen zu den Verschmutzungen machen können, sollen sich beim Polizeistützpunkt Prättigau in Schiers unter der Telefonnummer 081 257 78 80 melden.

Grossaufgebot vor Ort

Insgesamt standen 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mittelprättigau mit vier Fahrzeugen, Mitarbeitende des Tiefbauamts Graubünden, ein Spezialist des Amts für Natur und Umwelt, Mitarbeitende des Werkbetriebes der Gemeinde Jenaz, je ein Pump- und ein Grossfächenreinigungsfahrzeug einer Spezialfirma, sowie drei Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden im Einsatz.

Ausserdem musste die Ausfahrt Jenaz während rund einer Stunde gesperrt werden, wie es heisst. Die Kantonsstrasse in Pragg-Jenaz war während rund drei Stunden nur wechselseitig einspurig befahrbar. (red)