Lieferwagen in Davos Wiesen total ausgebrannt

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass am Donnerstagmittag ein Lieferwagen auf der Hauptstrasse in Davos Wiesen ausgebrannt sei. Der 42-jährige Fahrer sei von Schmitten in Richtung Davos gefahren, als er Rauch aus Lüftung und Motorenraum wahrgenommen habe. Daraufhin sei er auf einen Ausstellplatz gefahren, habe im Motorenraum nachgeschaut und ein Feuer habe sich entfacht.

«Eine Polizeipatrouille und ein Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden begannen mit Feuerlöschern das Feuer zu bekämpfen», heisst es in der Mitteilung weiter. Insgesamt 25 Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehren Davos und Lenzerheide löschten es schliesslich vollständig und richteten eine Ölsperre ein. Von einem Abschleppdienst wurde der total ausgebrannte Lieferwagen abtransportiert. (red)