Autobrand bei Zizers führt zu Umwegen

Am Dienstagabend hat um 19.20 Uhr ein Auto bei der Südspur-Autobahnausfahrt Untervaz gebrannt. Da die Ausfahrt gesperrt war, mussten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf der A13 bis nach Chur ausweichen, um bei der Einfahrt auf der Nordspur in Richtung Zizers oder Untervaz zu gelangen. Wie es auf Nachfrage bei der Kantonspolizei Graubünden heisst, konnte die Ausfahrt um 21 Uhr wieder geöffnet werden. «Verletzt wurde niemand», so Mediensprecher Roman Rüegg.