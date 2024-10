Hanfanlage mit über 1300 Pflanzen auf dem Flumserberg entdeckt

Letzten Dienstag hat die Kantonspolizei St.Gallen in einem Stall auf dem Flumserberg eine Indoorhanfanlage entdeckt. Wie es in der Mitteilung heisst, konnten dabei über 1300 Hanfplanzen mit Blüten sichergestellt werden. Ein 42-jähriger Schweizer stehe in Verdacht, die Anlage betrieben zu haben. An seinem Wohnort wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei konnten nebst einem Kilogramm Hanfstaub auch verschiedenste Utensilien sichergestellt werden, welche den Betreiber belasten, wie die Polizei weiter schreibt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat eine Strafuntersuchung gegen den in der Gegend wohnhaften Anlagenbetreiber eröffnet. (red)