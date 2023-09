Brandstifter muss in eine Klinik

Am Mittwoch stand ein 45-jähriger Marokkaner in Chur vor dem Regionalgericht Plessur. Er wurde schon im Jahre 2005 aus der Schweiz weggewiesen, nachdem sein Asylgesuch abgewiesen worden war. Doch er hielt sich weiterhin wissentlich und willentlich hier auf. Am 18. Juni 2021 erfuhr er im Ausreisezentrum Flüeli in Valzeina vom Tod seiner Mutter. Er stahl eine Packung Medikamente aus dem Büro und nahm diese ein. Danach stiess er eine Waschmaschine und einen Tumbler um, wobei ein Sachschaden von 2717 Franken entstand.