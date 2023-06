Unbekannte entfernen in Zizers Schachtdeckel

In der Nacht auf Sonntag hat eine unbekannte Täterschaft auf der Tardisstrasse in Zizers, nahe des Designer Outlets, mehrere Schachtdeckel entfernt. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, wurden die Deckel abgelegt oder in die Schächte geworfen. Die dadurch entstandene Gefahr sei der Polizei am frühen Morgen gemeldet worden.

Wie die Polizei weiter schreibt, fand im nahe gelegenen Industriegebiet das Landi-Fest statt. Sie sucht nach der Täterschaft oder nach Personen, die in der fraglichen Nacht Beobachtungen gemacht haben. Diese sollen sich beim Polizeistützpunkt Montalin in Landquart unter der Telefonnummer 081 257 66 60 melden. (red)