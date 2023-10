41-jährige Fussgängerin wird in Sils im Domleschg von Auto angefahren

Die 41-Jährige befand sich am Mittwoch um 10.40 Uhr auf einem Trottoir in Sils im Domleschg, die die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Im Bereich der Bushaltestelle Prolung lief sei auf die Strasse gelaufen und wurde einem Auto einer in Richtung Fürstenaubruck fahrenden 45-Jährigen erfasst. Ein Team der Rettung Mittelbünden versorgte die leicht verletzte Fussgängerin medizinisch und transportierte sie ins Spital nach Thusis. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab. (red)