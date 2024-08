Verletzter Töfffahrer in Davos Dorf

In Davos Dorf kam es zu einer heftigen Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Töff, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Dabei wurde ein Töffahrer mittelschwer verletzt und musste vor Ort durch ein Team der Rettung Mittelbünden notfallmedizinisch versorgt und anschliessend ins Spital Davos überführt werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 75-jährige Töfflenker am Samstag kurz nach 11 Uhr vom Flüela Hospiz kommend talwärts in Richtung Davos, heisst es in der Medienmitteilung. In Tschuggen überholte er nach einer unübersichtlichen Rechtskurve ein Auto und übersah ein entgegenkommendes bergwärts fahrendes Auto, gelenkt von einer 60-jährigen Person. Dabei kam es zu der heftigen Frontalkollision. Während des Einsatzes an der Unfallstelle war die Flüelastrasse für rund eine halbe Stunde für jeglichen Verkehr gesperrt. Für die Reinigung der Fahrbahn standen Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden im Einsatz. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt. (red)