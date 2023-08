Töff kollidiert in Sur frontal mit einem Auto

Mit einer vierköpfigen Töffgruppe fuhr ein 68-Jähriger von Savognin kommend über die Nationalstrasse in Richtung Engadin. In einer Rechtskurve kurz vor Sur kam er auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto eines 71-Jährigen.

Der Töfffahrer wurde laut Mitteilung schwer verletzt und musste mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen werden. Zudem begab sich die Mitfahrerin im Auto mit leichten Verletzungen in ärztliche Behandlung. Der Töff wurde total beschädigt und musste aufgeladen und abtransportiert werden.

Die Nationalstrasse war während rund einer Stunde gesperrt, wie die Kantonspolizei weiter schreibt, und im Anschluss während knapp dreissig Minuten nur wechselseitig befahrbar. Zwölf Einsatzkräfte der Strassenrettung der Feuerwehr Surses fingen auslaufende Fahrzeugflüssigkeiten auf. (red)