70-Jähriger stirbt bei einem Autounfall in Zuoz

Um 8.15 Uhr fuhr eine 72-jährige Autofahrerin zusammen mit ihrem 70-jährigen Ehemann vom Unterengadin in Richtung Samedan, wie die Bündner Polizei in einer Mitteilung schreibt. In Zuoz sei das Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kollidierte.

Verkehrsteilnehmende vor Ort leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte, heisst es weiter. Die Regaärztin konnte nach einer Reanimation nur noch den Tod des 70-jährigen Ehemannes feststellen. Die mittelschwer verletzte Ehefrau wurde mit einem Rettungswagen ins Spital nach Samedan überführt. Die beiden Männer, die sich im Lieferwagen befanden, verletzten sich leicht. Im Einsatz standen laut Polizei die Rega, die Rettung Oberengadin und die Strassenrettung der Feuerwehr Plaiv. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (red)