Während dem Feuerlöschen einen zweiten Brand entdeckt

Der Flurbrand auf einer Fläche von einer knappen Hektare am Feldweg Sogn Gieri in Rhäzüns wurde der Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag gegen 14.45 Uhr gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte 300 Metern entfernt einen zweiten Brand bei einem Holzlager südlich der Kapelle Sogn Gieri fest. Dies teilte die Kantonspolizei am Freitag mit.

27 Feuerwehrleute der Feuerwehren Bonaduz-Rhäzüns und der Werkfeuerwehr Ems-Chemie AG löschten die Brände rasch.