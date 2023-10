Samedan: Kleinflugzeug bei Notlandung beschädigt

Am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ist ein 34-jähriger Pilot auf dem Startfeld in Samedan mit einem Flugzeug gestartet, um nach Lommis im Kanton Thurgau zu fliegen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Kurz nach dem Start im Steigflug bemerkte der Pilot, dass etwas nicht stimmte und leitete die Landung ein. Das Flugzeug prallte mit den Flügeln unkontrolliert auf der Startbahn auf und rollte rund 350 Meter auf einer Wiese weiter. Laut Kantonspolizei kam der Flieger schliesslich auf einer Nebenrollbahn zum Stillstand.

Die drei Passagiere und der Pilot blieben unverletzt und konnten das Flugzeug selbständig verlassen, wie es weiter heisst. Am Flieger entstand erheblicher Sachschaden.

Unfall wird untersucht

Nach Bundesgesetz über die Luftfahrt liegt die Zuständigkeit für die Strafuntersuchung bei der Bundesanwaltschaft. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle untersucht gemäss Mitteilung parallel die Unfallursache mit Unterstützung der Kantonspolizei Graubünden. (red)