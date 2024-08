18-jähriger Lernfahrer kollidiert mit seinem Töff mit dem eines Kollegen

Die Kantonspolizei Graubünden schreibt in einer Medienmitteilung, dass es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf dem Flüelapass in Richtung Susch zu einem Unfall zwischen zwei 18-jährigen Töfffahrern gekommen ist. «Kurz nach dem Hospiz verlangsamte der an erster Stelle Fahrende seine Geschwindigkeit und wollte rechts auf einem Ausstellplatz anhalten», heisst es in der Mitteilung.

Diese Situation habe der nachfolgende Lernfahrer zu spät erkannt und kollidierte mit der rechten Seite des Töffs seines Kollegen. «Durch die Kollision wurde der Lernfahrer mitsamt Motorrad in das angrenzende, mit Steinen durchsetzte, Wiesland geschleudert», so die Kantonspolizei. Dabei habe sich der 18-Jährige mittelschwer verletzt und wurde mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Der ebenfalls bei dieser Kollision leicht verletzte Töffkollege wurde durch den Rettungsdienst ins Spital Davos gebracht. (red)