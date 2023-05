Gebäude durch Brand zerstört

In der vergangenen Nacht ging um 03.21 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Brandfall ein. Die Polizei und Feuerwehr rückten mit drei Fahrzeugen aus. Ein Nebengebäude eines Hauses stand in Brand, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Das Feuer konnte gelöscht und ein Ausweiten auf andere Gebäude verhindert werden. Zwei Personen wurden vor Ort durch die Ambulanz SAM Roveredo betreut. Die Brandspezialisten der Kantonspolizei Graubünden klären die Brandursache ab. (red)