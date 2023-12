In Trimmis brannte ein Auto, in Tersnaus ein Balkon

Am Donnerstagabend kurz nach 19 Uhr hat ein Auto in Trimmis Feuer gefangen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilt. Beim Parkieren ihres Autos nahmen zwei Männer Rauchgeruch aus dem Motorraum wahr. Kurz darauf sahen die beiden dort bereits Flammen auflodern. Die alarmierte Feuerwehr Calanda löschte den Brand. Am Fahrzeug sei Totalschaden entstanden, an der nahen Gebäudefassade sowie am nahen Garagentor ein Sachschaden von mehreren tausend Franken, schreibt die Polizei weiter.

Brand auf Balkon

Am Freitagmorgen kurz nach 5 Uhr hat ein Balkon in Tersnaus zu brennen begonnen. Wie die Polizei schreibt, hat ein Bewohner im zweiten Stock eines Hauses ein Flackern auf dem Holzbalkon festgestellt. Als er nachsah, stellte er auch auf dem unteren Stock Flammen fest. In der Folge evakuierte er sofort die drei weiteren Hausbewohnenden. Angehörige der Pumpiers Lumnezia löschten den Brand und holten für Arbeiten mit einer Drehleiter im Dachbereich Unterstützung von der Feuerwehr Flims. Der Sachschaden betrage mehrere zehntausend Franken, heisst es weiter.

Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur jeweiligen Brandursache aufgenommen. (sz)