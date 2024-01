Auto brennt bei Pontresina lichterloh

Das Auto eines 34-jährigen Mannes stand am Freitagmorgen in Flammen. Der Autofahrer war am Freitagmorgen auf der Berninastrasse in Richtung Pontresina unterwegs, als er Rauch bemerkte, der aus dem Motorraum kam. Umgehend stellte er das Fahrzeug ab und benachrichtigte nach 5.30 Uhr die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Die Feuerwehr Samedan-Pontresina und eine Polizeipatrouille rückten aus. Das Fahrzeug brannte jedoch total aus. (red)