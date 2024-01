Dank Beobachtung aus der Bevölkerung: Polizei stoppt Diebestour in Lostallo

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, meldete in einer Nacht ein Autobesitzer der Einsatzleitzentrale, dass er soeben zwei Personen beim Durchwühlen seines Autos beobachten konnte. Aufgrund dieser Meldung leitete die Kantonspolizei Graubünden mit mehreren Patrouillen eine Fahndung ein. Ein 20-Jähriger konnte noch in der Nacht und ein 23-Jähriger sowie ein 33-Jähriger am Vormittag in der Mesolcina angehalten werden. Die Männer gestanden, in der Nacht auf den 10. Januar aus fünf unverschlossenen Fahrzeugen in Lostallo Lebensmittel, Kreditkarten sowie Bargeld gestohlen zu haben.

Nebst des Diebstahls müssen sich die drei Männer auch noch wegen illegaler Einreise in die Schweiz vor der Justiz verantworten. Die Staatsanwaltschaft Graubünden verfügte die vorläufige Festnahme der drei, wie es weiter heisst.

Türen schliessen und Verdächtiges melden

Die Kantonspolizei Graubünden rät der Bevölkerung eindringlich, Haustüren sowie Fahrzeuge immer abzuschliessen. Verdächtige Beobachtungen sind unverzüglich der Notrufnummer 117 zu melden.

(red)