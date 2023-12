Riedern: 72-Jähriger rutscht beim Holzen mit seinem Traktor ab und stirbt

Am Mittwoch kurz vor 16 Uhr verunglückte ein 72-Jähriger beim Holzen in Riedern. Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, geschah der Unfall im Gebiet Grundkopf. Der Mann geriet mit dem linken Vorderrad seines Traktors vom Weg ab. Der Traktor rutschte am Hang ab, überschlug sich mehrmals und begrub den Mann unter sich. Der 72-Jährige war laut Richard Schmidt, Stabsoffizier der Kantonspolizei Glarus, alleine am Holzen. Ein anderer Landwirt habe ihn nach dem Unfall gefunden und dann die Rettungskräfte alarmiert.